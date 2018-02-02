Küba'nın eski lideri Fidel Castro’nun oğlu intihar etti

Küba resmi internet sitesi Cubadebate, 68 yaşındaki Fidel Castro Diaz-Balart’ın uzun zamandır hastanede depresyon tedavisi gördüğünü ve Perşembe günü sabah saatlerinde intihar ettiğini yazdı.

Eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nde Birliği’nde eğitim gören nükleer fizikçi olan Fidel Castro Diaz-Balart, Küba Devlet Konseyi ve Küba Bilim Akademisi Başkan Yardımcılığında bilimsel danışman olarak çalışıyordu. Küba’nın eski lideri Fidel Castro’un en büyük oğlu Castro Diaz-Balart, kendine özgü sakal ve babasına olan benzerliği ile biliniyordu.