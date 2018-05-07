Kritik kararını yarın açıklayacak

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile alakalı aldığı kararı ABD yerel saati ile yarın öğleden sonra açıklayacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İran ile alakalı aldığı kararı ABD yerel saati ile yarın öğleden sonra 14.00’de Beyaz Saray’dan açıklayacağını duyurdu. Trump, 2015 yılında İran ile ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya arasında imzalanan nükleer anlaşmanın artık gereksiz olduğunu ve ABD’nin anlaşmadan çekilebileceğini söylemişti.

(İHA)