Çin’de bir köy evinde yapılan yıkım çalışması sırasında, işçilerin üzerine çıktıkları kısım çöktü. 2 kişi aşağı düşerken, kalaslar da şahısların üzerine devrildi. Olayda neyse ki can kaybı yaşanmadı. 2 köylü de hafif şekilde yaralandı.(İHA)
Köy evinin yıkımı kötü bitti
Çin’de bir köy evinde yapılan yıkım çalışması sırasında, işçilerin üzerine çıktıkları kısım çöktü. 2 kişi aşağı düşerken, kalaslar da şahısların üzerine devrildi. Olayda neyse ki can kaybı yaşanmadı. 2 köylü de hafif şekilde yaralandı.
28 Mart 2018 Çarşamba 09:58