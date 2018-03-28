Köy evinin yıkımı kötü bitti

Çin’de bir köy evinde yapılan yıkım çalışması sırasında, işçilerin üzerine çıktıkları kısım çöktü. 2 kişi aşağı düşerken, kalaslar da şahısların üzerine devrildi. Olayda neyse ki can kaybı yaşanmadı. 2 köylü de hafif şekilde yaralandı.