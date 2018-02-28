Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul -3°
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
118951
ALTIN
161.050
DOLAR
3.7995
STERLİN
5.2328
EURO
4.6396
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Kosova Meclisi Genel Kurulu ertelendi

Karadağ ile sınır anlaşmasını oylaması beklenen Kosova Meclisi Genel Kurulu, tekrar ileri bir tarihe ertelendi.

28 Şubat 2018 Çarşamba 21:11
Kosova Meclisi Genel Kurulu ertelendi

Karadağ ile sınır anlaşmasını oylaması beklenen Kosova Meclisi Genel Kurulu, tekrar ileri bir tarihe ertelendi.

Kosova Meclisi Genel Kurulu tekrar ertelendi. Milletvekili sayısı yetersizliği nedeniyle toplantının devam etmesi ve sınır anlaşmasının oylanması şartlarının oluşmaması üzerine ertelenen Genel Kurulun gelecek hafta yapılabileceği öğrenildi.

Bu sabahki Olağanüstü Meclis Genel Kuruluna Dış İlişkiler Komisyonunun “Sınır Çizgisinin Belirlenmesi Yasa Tasarısı”nda değişiklik yapılması için ara verilmesi, ardından da Komisyondan yeni bir yasa tasarısının gönderilmesine rağmen genel kurul çalışmalarına devam etmedi. Araya Kosova liderlerinin Avrupa Birliği (AB) üst düzey yetkilileri ile görüşmesinin girmesiyle birkaç saat süren molanın ardından Meclis Genel Kurulu oturumunun ertelendiği haberi geldi.

(Ercan Kasap /İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emine Erdoğan’dan Moritanya Maarif Vakfı okuluna ziyaret
Emine Erdoğan’dan Moritanya Maarif Vakfı okuluna ziyaret
Fransa’da “hayati ilaç” kıtlığı rekor seviyede
Fransa’da “hayati ilaç” kıtlığı rekor seviyede
Milletvekiline ölüm tehdidi içeren ırkçı mektup
Milletvekiline ölüm tehdidi içeren ırkçı mektup
Araca kung fulu saldırı kamerada
Araca kung fulu saldırı kamerada
Difteri salgınında bilanço artıyor: 72 ölü
Difteri salgınında bilanço artıyor: 72 ölü
Katliamın ardından o okulda eğitime başlandı
Katliamın ardından o okulda eğitime başlandı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim