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Kosova'da hava kirliliği ürkütücü boyutta

Kosova’da ciddi hava kirliliği yaşanıyor, başkent Priştine sadece Kosova’da değil, hava kirliliğinin tehlikeli boyutlara ulaştığı Balkan şehirleri arasında ön sıralarda yer alıyor.

10 Ocak 2018 Çarşamba 11:20
Kosova'da hava kirliliği ürkütücü boyutta

Priştine’de normal seviyenin zaman zaman üç kat üstüne çıkan hava kirliliği oranı, insan sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Şehirde yaşanan yoğun hava kirliliği günlük hayatı da olumsuz etkiliyor. Priştine’nin merkezinde kurulan hava kirliliği ölçüm tesisinden alınan verilere göre, son günlerde hava kirliliği derecesi, sağlıksız seviyesinden, tehlikeli seviyesine kadar çıktı. Hava kirliliği havaların soğuduğu gece saatlerinde zaman zaman kritik seviyeye kadar ulaşıyor. Hava kirliliği yüzünden şehir merkezinde görüş mesafesi düşerken, sokağa çıkan vatandaşların hava kirliliğinden etkilendiği gözlendi.

ESKİ MODEL ARAÇLARIN EGZOZ SALINIMI

Priştine’de hava kirliliğinin en önemli etmenlerinden birinin, termik santrallerinden çıkan gazların olduğu biliniyor. Bunun yanı sıra Priştine’de kış aylarında sıradan bir hal alan hava kirliliğinin, yüzde 90’nı ise eski model araçların egzoz gazlarından kaynaklanıyor. Önemli sorun haline gelen hava kirliliğinin, ısınma için kullanılan düşük kalorili yakacaklardan da kaynaklandığı belirtiliyor.

Vatandaşların mevcut durumundan rahatsız olduğunu kaydeden Priştineli Alush Bikliqi, hava kirliliğinin hayatı olumsuz yönde etkilediğini, özellikle çocukların sağlığını tehdit ettiğini söyledi.

Hava kirliliğinin azalması için önlemlerin alınmadığından şikayetçi olan Mustafa Syla da eski model arabaların trafiğe çıkmaması gerektiği görüşünü savundu. İnsan sağlığına önem verilmediğine vurgu yapan Refik Süleyman ise havanın çok kirli olduğunu ve kalp hastalarının zorlukla nefes aldığını, dolayısıyla durumun düzelmesi ve önlem alınması gerektiğini belirtti.

Priştine’de ciddi bir sorunu teşkil eden hava kirliliğinin azalması için Kosova Çevre Bakanlığı bünyesindeki Çevre Koruma Ajansı’nın tedbir almasının beklendiği kaydedildi.

Son Güncelleme: 10.01.2018 11:28
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KosovaHava Kirliliği PriştineKosova Hava Kirliliği
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