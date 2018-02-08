Köln'de camiye lazer ışıklı saldırı

Almanya’da cami saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Köln şehrindeki DİTİB Camisine lazer ışıkları ile saldırı düzenlendi. DİTİB’in Truva atına benzetildiği, Alman ve Türk tanklarının yer aldığı görsellerde Afrin’de sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili siyasi içerikli söylemler yer aldı.

Son üç haftadır 13 cami saldırısının olduğu Almanya’da saldırganların tutuklanmaması cami yetkililerinin ve sivil toplum kuruluşlarının tepkisini aldı. Bir basın açıklaması yapan DİTİB, işlenen suçlara rağmen herhangi bir müeyyidenin uygulanmamasını eleştirdi. Açıklamada, “Almanya’da son üç hafta içinde 13 camiye saldırı yapılmıştır. Failler saldırılarını kamuoyu huzurunda sosyal medyada açıkça göstermektedirler, ancak ne soruşturma ne de tutuklanma yapılmaktadır. İşlenen suçlardan dolayı herhangi bir müeyyide de uygulanmamaktadır. Siyaset veya medya ise ya susmaktadır veya yerel seviyede tepki vermektedir” denildi.

“BÜTÜN BUNLARIN BİR ÜLKENİN İÇ GÜVENLİĞİNE YAPILAN SALDIRI”

Açıklamanın devamında, “Bu saldırılar Köln Merkez Camii’ne yapılan çirkin saldırı ile zirveye ulaşmıştır. Bu saldırı da siyasi aşırı alandan beslenmektedir. Emniyet organları bu saldırının suç olup olmadığını ve yeni bir tehdit olup olmadığını tartışabilir. Ancak topluca değerlendirilirse, bütün bunların bir ülkenin iç güvenliğine yapılan saldırı olduğu aşikardır. Ayrıca bunlar başka daha kötü saldırıların öncüleri olabileceği ve bu terörist grupların ve onların buradaki sempatizanlarının kriminal potansiyelleri göz ardı edilmektedir. Artık hiçbir saldırının gerçekleşmediği bir gün geçmemektedir. Topluca değerlendirilmesi halinde bu gelişmeler, toplumun bütünü açısından çok endişe vericidir” ifadeleri yer aldı.