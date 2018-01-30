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KKTC’de hükumet kurma görevi Tufan Erhürman’ın

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hükumeti kurma görevini Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’a verdi.

30 Ocak 2018 Salı 16:04
KKTC’de hükumet kurma görevi Tufan Erhürman’ın

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün öğle saatlerinde hükümeti kurma görevini iade etmesinin ardından, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Genel Başkanı Tufan Erhürman’ı kabul etti. Akıncı, görüşmede hükümet kurma görevini Erhürman’a verdi. KKTC Anayasalarına göre, Bakanlar Kurulu’nu kurma görevi alan parti başkanı veya milletvekili, bu görevini en geç 15 gün içinde tamamlamak veya görevi geri vermekle yükümlü. Akıncı, "Ülkede birikmiş sorunlar var. En başta bütçe var. 4 partili koalisyon ilk kez denenecek. Avrupa ülkelerinde çok görülmeyen bir durum değildir. Parlamenter sistemle yürütülen ülkelerde sıklıkla gündeme gelen bir konudur. Zaman zaman hükümetlerin uzun süre kurulamadığı olur. hükümetin olmadığı anlaşılmaz bile. Bizde de bunu başarmak lazım. Parlamenter sistem içerisinde devam edeceksek çoklu koalisyonlara alışmak lazım” diye konuştu.

Koalisyonun önemli bir zaman dilimi içerisinde kurulduğunu belirten Akıncı, “Tavsiyem, koalisyon ortaklarının sizin başkanlığınızda yarışmacı değil, dayanışmacı tavırla yol almalarıdır. Bunu yapabilecek dirayette liderler olduğunu görüyor. Sizin başbakanlığınız çerçevesinde çok ihtiyacımız olan uzlaşma kültürünün de gelişeceğini düşünüyorum. Çok zor ama gerekli bir görevin yerine getirilmesinin bilinci içerisindeyim. Umarım halk için yararlı olur, başarılar diliyorum, hayırlısı olsun” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 30.01.2018 16:55
Anahtar Kelimeler:
Tufan ErhümanKktcMustafa AkıncıCtp
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