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KKTC’de dörtlü koalisyon hükümeti mi kuruluyor?

KKTC’de seçimin galibi UBP’nin koalisyon için destek bulamamasının ardından diğer partiler kendi aralarında dörtlü koalisyona yeşil ışık yaktı.

30 Ocak 2018 Salı 10:45
KKTC’de dörtlü koalisyon hükümeti mi kuruluyor?

KKTC’de 7 Ocak’ta yapılan erken genel seçimlerin ardından hükümet kurma çalışmaları doğrultusunda yapılan görüşmelerde, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı 24 Ocak’ta hükümeti kurma görevini Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün’e verdi. UBP, seçimlerde koalisyon için destek bulamayınca diğer partiler kendi aralarında dörtlü koalisyona yeşil ışık yaktı. Bu bağlamda akşam saatlerinde toplanan Demokrat Parti (DP), Halkın Partisi (HP) Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) dörtlü koalisyon hükümeti oluşturma konusunda destek verme kararı aldı. Buna göre CTP, HP, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve DP’nin bulunduğu dörtlü koalisyon hükümetinin kurulması için ilk adım atılmış oldu.

Öte yandan, KKTC’de 50 sandalyeden oluşan Cumhuriyet Meclisinde hükümetin kurulabilmesi için 26 milletvekili olması gerekiyor. KKTC’de erken genel seçimde yüzde 5 barajını geçen 6 partiden UBP 21, CTP 12, HP 9, TDP 3, DP 3 ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) 2 milletvekilliği kazanmıştı.

Son Güncelleme: 30.01.2018 11:40
Anahtar Kelimeler:
Kktc Dörtlü KoalisyonKktc Seçimleri
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