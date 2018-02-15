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KKTC’de dört partili hükümet güvenoyu aldı

KKTC’de 7 Ocak’ta erken millet vekili genel seçimlerinin ardından yeni kurulan dört partili koalisyon hükümeti, KKTC Cumhuriyet Meclisinden güvenoyu aldı.

15 Şubat 2018 Perşembe 16:22
KKTC’de dört partili hükümet güvenoyu aldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın başbakanlığındaki (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Partiden (DP) oluşan dört partili yeni koalisyon hükümeti için Cumhuriyet Meclisinde güven oylaması yapıldı. 50 milletvekilinin bulunduğu Mecliste koalisyon hükümeti, 22’ye karşı 27 oyla güvenoyu aldı, 1 milletvekili de oturuma katılmadı. KKTC Başbakanı Erhürman oylamanın ardından yaptığı konuşmada, hükümet programda çizilen çerçeveden hareketle çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Erhürman, "Hükümetimizin saygınlığı halkımıza götüreceğimiz hizmetle paralel olacak. İlk olarak bütçe sorunu hızla aşılacak" dedi.

Erhürman şöyle devam etti:

"Biz Hükümette elimizden geleni yaparken, eminim ki hepimiz de Meclis’in saygınlığını da korumak için çalışacağız. Biz Hükümet Olarak çok çalışacağımıza, muhalefetten gelen eleştirileri de demokrasi gereği dikkate alacağımıza söz veriyoruz. Bir kez daha güveninize teşekkür ederiz.”

Son Güncelleme: 15.02.2018 16:51
Anahtar Kelimeler:
KktcHükümetGüvenoyu
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