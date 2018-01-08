Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 14°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
117033
ALTIN
159.014
DOLAR
3.7492
STERLİN
5.0741
EURO
4.4885
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Mutluluk hissi veren besinler
Mutluluk hissi veren besinler
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?

KKTC'deki seçimin galibi UBP oldu

KKTC’deki erken genel seçimlerin galibi Ulusal Birlik Partisi (UBP) oldu.

08 Ocak 2018 Pazartesi 08:35

KKTC Yüksek Seçim Kurulu’nun açıkladığı ilk resmi sonuçlara göre, UBP 21, CTP 12, HP 9, DP 3, YDP 3, TDP 2 milletvekilini meclise sokmayı başardı. Seçimin galibi Hüseyin Özgürgün, başkent Lefkoşa’da parti merkezinde ‘balkon konuşması’ yaptı. KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün’e, ilk defa nişanlısı ünlü manken ve oyuncu İnci Pars da eşlik etti. Özgürgün, "Halkımıza hayırlı olsun. Çok demokratik, şeffaf bir seçim günü yaşadık. Hiçbir gerginlik olmadan Kıbrıs Türk halkı vekillerini seçmiş bulunuyor. UBP olarak sandıktan önemli bir başarı ile çıktık. Halkımız güvenini ortaya koydu. Daha büyük bir sorumluluk hissediyorum. Ciddi bir farklı sandıktan çıktık. Yeni kurulacak hükümet noktasında bize önemli bir sorumluluk yüklendi. Her zaman hükümetleri kurarken sorumluluğu önemli şekilde yerine getirdik. En başarılı koalisyonları UBP oluşturmuştur. Halkımız bu güveni sandığa yansıttı. Önümüzde önemli dönüm noktaları var. ben Kıbrıs Türk halkına partimize verdiği destekten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Biz kampanya döneminde söyledik bizim hedefimiz halkımıza hizmet. Bir olarak ve güç içerisinde başarı ile bu önemli dönemeçten çıktık. UBP’nin ortaya koyduğu vizyona halkımız destek vermiştir. Bu sorumluluğun bilinciyle UBP hükümette ciddi şekilde çalışacaktır. Genç ve dinamik kadromuzla çalışacağız. Gelinen aşamada halkımıza yürekten teşekkür ediyorum. Kıbrıs Türk halkının önünün açık olacağını söylemek istiyorum. Demokratik şeffaf bir yapı, Kıbrıs’ta hakları her zaman korunan bir yapı oluşturacağız. Hedefimize ulaşmış gözüküyoruz. Halkımızın sandığa yansıttığı iradeye saygılıyız. Halk UBP’ye görev veriyor biz de bu görevi alıp taşıyacağız" dedi.

KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün kimdir?
KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün kimdir?
Son Güncelleme: 08.01.2018 09:59
Anahtar Kelimeler:
Kktc BaşbakanıUlusal Birlik Partisi KktcKktc SeçimleriHüseyin özgürgün
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fransa'daki Elanor kasırgasında bilanço ağırlaşıyor: 6 ölü
Fransa'daki Elanor kasırgasında bilanço ağırlaşıyor: 6 ölü
Donmuş gölde mahsur kalan köpek kurtarıldı
Donmuş gölde mahsur kalan köpek kurtarıldı
İdlib’te bombalı saldırı: 25 ölü
İdlib’te bombalı saldırı: 25 ölü
Afganistan Kabil’de intihar saldırısı: 11 ölü
Afganistan Kabil’de intihar saldırısı: 11 ölü
ABD’de soğuk hava bombası nedeniyle 17 kişi öldü
ABD’de soğuk hava bombası nedeniyle 17 kişi öldü
Yemen'de difteriden ölümler artıyor
Yemen'de difteriden ölümler artıyor
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim