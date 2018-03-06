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KKTC Başbakanı Tufan Erhürman Ankara’ya gidiyor

KKTC Başbakanı Tufan Erhürman ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ilk resmi yurt dışı ziyaretlerini yapmak üzere Ankara’ya gidiyor.

06 Mart 2018 Salı 20:29
KKTC Başbakanı Tufan Erhürman Ankara’ya gidiyor

KKTC Başbakanı Tufan Erhürman ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ilk resmi yurt dışı ziyaretlerini yapmak üzere Ankara’ya gidiyor.

KKTC Başbakan Tufan Erhürman ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Başbakan Binali Yıldırım’ın daveti üzerine ilk resmi yurt dışı temaslarını gerçekleştirmek için Ankara’ya gidecek. KKTC Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Erhürman ve Özersay bu akşam saat 20.35’te tarifeli uçakla adadan ayrılacak. Yarın sabah ilk olarak Anıtkabiri ziyaret edecek olan heyet, ardından Başbakan Binali Yıldırım ile görüşecek.

(İHA)
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