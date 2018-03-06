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KKTC-Alanya feribot seferleri başlıyor

KKTC-Alanya feribot seferleri 30 Mayıs 2018 tarihinde başlıyor.

06 Mart 2018 Salı 22:19
KKTC-Alanya feribot seferleri başlıyor

KKTC-Alanya feribot seferleri 30 Mayıs 2018 tarihinde başlıyor.

Yeterli talebin olmaması nedeniyle 2013 yılında durdurulan KKTC-Alanya feribot seferleri 30 Mayıs 2018 tarihinde tekrar başlayacak. KKTC ve Alanya arasında düzenlenecek seferler Çarşamba saat 10.00 Girne-Alanya, Perşembe saat 12.00 Alanya-Girne ve Cumartesi saat 10.00 Girne-Alanya, Pazar saat 12.00 Alanya-Girne olmak üzere haftada 2 kez tekrarlanacak.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel başlayacak seferler hakkında, “Alınan bu kararın şehrimize turizm açısından olumlu bir katkısı olacaktır. Kıbrıs-Alanya seferlerinin hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim” şeklinde konuştu.

28 Ekim 2018 tarihine kadar sürmesi planlanan feribot ulaşımında toplam 44 seferin yapılacağı öngörülüyor. 3 saat 20 dakika süren seferlere yoğun talep gelmesi halinde sefer sayılarının 3 veya 4 çıkartılması planlanıyor.

(Emir Abdurrahman Bulut /İHA)
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