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Kim’i ABD’ye davet edebilir

ABD Başkanı Donald Trump, Singapur zirvesinin iyi geçmesi durumunda Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’u ABD’ye davet edebileceğini söyledi.

07 Haziran 2018 Perşembe 22:34
Kim’i ABD’ye davet edebilir

ABD Başkanı Donald Trump, Singapur zirvesinin iyi geçmesi durumunda Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’u ABD’ye davet edebileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe Beyaz Saray’da yapılan ikili görüşmenin ardından, ortak basın toplantısı düzenledi. 12 Haziran’da Singapur’da Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile görüşmeyi planlayan Trump, Kuzey Kore ile bağların normalleşmesini ümit ettiğini söyledi. ABD Başkanı, zirvenin iyi gitmesi durumunda Kuzey Kore lideri Kim’i ABD’ye davet edeceğini ifade etti. Kuzey Kore liderini Florida’daki kendi özel Mar-a-Lago golf kulübüne davet edebileceğini söyleyen Trump, "Belki Beyaz Saray’dan başlarız" dedi.

(İHA)
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