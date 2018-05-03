Kenya’da sel felaketi: 100 ölü

Kenya’da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kayması nedeniyle en az 100 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kenya Kızıl Haç’ı yaptığı açıklamada, Nisan ayının başından bu yana ülkede yaşanan sel felaketi nedeniyle en az 100 kişinin öldüğünü duyurdu. Ülkede sel, toprak kayması ve şiddetli yağışlar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan yaklaşık 200 bin kişinin ise acil yardıma ihtiyacı olduğu belirtildi. Ayrıca sel nedeniyle kümes hayvanları ile küçükbaş hayvanlarının da telef olduğu öğrenildi. Kenya Kızıl Haç yetkilisi Abbas Gullet, sudan bulaşan hastalık salgınlarının da endişe verici olduğunu ifade etti. Gullet, ulusal hükümeti acil durum ilan etmeye çağırarak, “Ulusal bir felaket yönetim fonu kurulmasına ihtiyacımız var” dedi.

(İHA)