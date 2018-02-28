Katliamın ardından o okulda eğitime başlandı

ABD’nin Florida eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 17 kişinin hayatını kaybettiği okulda dersler bugün tekrar başladı.
ABD’nin Florida eyaletinde silahlı saldırının düzenlendiği Marjory Stoneman Douglas Lisesinde 15 günlük aradan sonra dersler tekrar başladı. Bugün ders başı yapan 3 bin 300 öğrenci, saldırıda hayatını kaybeden arkadaşlarının masalarına karanfil ve beyaz gül bıraktı.
Marjory Stoneman Douglas Lisesinde 14 Şubat günü düzenlenen silahlı saldırıda 17 kişi hayatını kaybetmiş, saldırının ardından eğitime ara verilmişti.(Hasan Çelik/İHA)