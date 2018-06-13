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Katar’dan Ürdün’e 500 milyon dolarlık yatırım

Katar’ın Ürdün’e alt yapı projeleri için 500 milyon dolarlık yatırım yapacağı belirtildi.

13 Haziran 2018 Çarşamba 20:35
Katar’dan Ürdün’e 500 milyon dolarlık yatırım

Katar’ın Ürdün’e alt yapı projeleri için 500 milyon dolarlık yatırım yapacağı belirtildi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah’ın bugün Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi. Kral 2. Abdullah ile Al Sani’nin ikili ilişkileri değerlendirdiği görüşmede önemli ekonomik adımlar atıldı. Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Katar’ın 10 bin Ürdünlüye Doha’da iş imkanı sağlanacağını ve altyapı projeleri için 500 milyon dolarlık yatırım yapılacağını söyledi. Bölgesel konuların da ele alındığı görüşmede terörle mücadelede çabaların arttırılması gerektiği vurgulandı.

(Raed Mah’D Khalil Subaih /İHA)
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