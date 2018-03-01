Katar Emiri ABD yolcusu

Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad Âl-Sani, Nisan ayında Washington’da ve ABD Başkanı Donald Trump’la bir araya gelecek.

Katar Hükümeti, Katar Emiri Temim Bin Hamad Âl-Sani’nin ABD Başkanı Donald Trump’la toplantı yapmak için Nisan ayında Washington’a gideceğini açıkladı. Beyaz Saray’ın açıklamasına göre, iki lider dün bölgedeki gelişmeler ve fırsatlarla alakalı olarak geliştirebilecekleri güvenlik ve iş birliktelikleri üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yapılan telefon konuşmasında Trump, Katar Emiri’ni ABD’ye davet etti.

Beyaz Saray’ın yaptığı açıklamaya göre, iki lider, yapılan iş birliklerinin ve Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi’nin bölgedeki gerginliği azaltmak ve ekonomik istikrarı sağlamak için önemli olduğu üzerine karar kıldı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn, Katar’a haziran ayında teröre destek verdiği gerekçesiyle ambargo uyguluyor. Katar ise kendisine yöneltilen tüm iddiaları reddediyor.

(İHA)