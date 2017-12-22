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Katalonya’daki seçimlerde zafer ayrılıkçıların oldu

İspanya’nın Katalonya Özerk Bölgesi’ndeki parlamento seçimlerinde ayrılıkçı partiler hükümet kurma çoğunluğuna ulaştı.

22 Aralık 2017 Cuma 10:40
Katalonya’daki seçimlerde zafer ayrılıkçıların oldu

İspanya’nın doğusundaki Katalonya Özerk Yönetimi’nde halk 135 üyeli yerel parlamentonun yeni üyelerini belirlemek için dün sandık başına gitmişti. Katalonya’da birlik yanlıları ile karşıtlarının erken genel seçim için oy verme işlemi sona erdikten sonra oy sayımı başladı. Yerel saatle 09.00’da başlayan oylama yerel saatle 20.00’da sona erdi. Yerel saatle 18.00’da Katalan yetkililer tarafından yapılan açıklamada katılımın yüzde 68 olduğu, bu rakamların 2015 yılındaki katılıma göre yüzde 5 fazla olduğu belirtildi. Katalonya’nın bağımsızlık yanlısı üç parti olan PDeCat, ERC ve CUP, 135 sandalyeli parlamentoda 70 sandalyenin salt çoğunluğunu kazanarak zafer kazandıklarını ilan ettiler.

Ayrılıkçılardan Puigdemont’un lideri olduğu Katalan Avrupa Demokratik Partisi (PDeCAT) ile Katalonya Demokratik Uyuşma’nın (CDC) oluşturduğu "Katalonya İçin Birlikte Koalisyonu" 34 (yüzde 22), Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) 32 (yüzde 21,4) ve Halk Birliği Adaylığı Partisi (CUP) 4 (4,45) milletvekili çıkardı.

Inés Arrimadas tarafından yönetilen Ciudadanos (Vatandaşlar) Partisi parlamentoda 37 (yüzde 25,37) sandalye ile çoğunluğu elde etse de tek başına iktidar olamadı. Katalonya Sosyalist Partisi (PSC) 17 (13,88) ve Katalonya Halk Partisi (PPC) 3 (yüzde 4,24) koltuk kazandı.

Son Güncelleme: 22.12.2017 10:47
Anahtar Kelimeler:
Katalonya SeçimleriIspanya
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