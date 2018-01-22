Katalonya'da yine Puigdemont önerildi

Katalonya Özerk Yönetimi, Aralık ayında parlamentoyu seçti. Yeni parlamento, bir kez daha Carles Puigdemont’u yeni hükümet başkanı olarak önerdi. Ancak, Puigdemont’un Katalonya’yı nasıl yöneteceğine dair şüpheler devam ediyor. Yeni Katalan parlamentosunda mutlak çoğunluğa sahip olan partiler sayesinde Puigdemont adaylığını garantiledi. Bu ay içersinde Katalan parlamentosu adaylık konusunda bir karara varmak üzere oylama yapacak. Öte yandan, İspanya hükümetinin Puigdemont hakkındaki tutuklama kararı hala devam ediyor.