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Katalan lider Carles Puigdemont: "Bizi yalnız bırakmayın"

İspanya’ya bağlı özerk bölge Katalonya’nın bağımsızlık girişimi sonrası Belçika’ya kaçan ayrılıkçı Katalan lider Carles Puigdemont, Avrupalı demokratlara, “Bizi yalnız bırakmayın” çağrısında bulundu.

31 Ocak 2018 Çarşamba 12:29
Katalan lider Carles Puigdemont: "Bizi yalnız bırakmayın"

1 Kasım 2017 tarihinde Katalonya bölgesinde gerçekleştirilen referandumla bağımsızlık ilanı yapılması sonrası Madrid Hükümeti’nin şimşeklerini üzerine çektikten sonra soluğu dört bakanıyla birlikte Belçika’da alan Carles Puigdemont, Belçika’ya geldiği günden bu yana Katalonya’nın bağımsızlık mücadelesi için çabalamaya devam ediyor. Belçika’nın ayrılıkçı Yeni Flaman İttifakı NVA ile iyi ilişkiler kuran Carles Puigdemont “Avrupa’nın bütün demokratları, Katalanları yalnız bırakmasın” çağrısında bulundu. Yeni Flaman İttifakı NVA’nın Louvain teşkilatı tarafından gerçekleştirilen yılsonu resepsiyonunda projektörle yansıtılan video görüntüsünde Puigdemont, “Eğer Katalanları yalnız bırakırsanız, demokrasiyi de elden bırakmış olursunuz. Çünkü demokrasi, şu anda İspanya’da tehlike altındadır” ifadelerini kullandı.

NVA’nın Louvain teşkilatı tarafından yılsonu resepsiyonuna katılması beklenen ancak son anda eski bakanı Toni Comin’in yerine vekil olarak tayin eden Puigdemont, geceye çektiği videoyla damga vurdu. Ayrılıkçı Katalan lider, verdiği mesajda, bağımsızlık rızası da dahil, bütün siyasi sorunların siyaset çerçevesinde çözülmesi gerektiğini ve yargıya taşınmasının sorunları çözmeyeceğine inandığını yineledi.

Puigdemont, “Eğer bir insan köle olursa, kimse özgür olamaz” sözüyle mesajını noktaladı.

Son Güncelleme: 31.01.2018 12:52
Anahtar Kelimeler:
Carles Puigdemont
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