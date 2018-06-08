Kaçak göçmen taşıyan minibüs kaza yaptı: 7 ölü

Yunanistan’da sabah saatlerinde İranlı kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı açıklandı.

Yunanistan’da kaçak göçmenleri taşıyan bir minibüs, Kavala şehri yakınlarında otoban çıkışında kaza yaptı. Yunan makamlarının verdikleri ilk bilgilere göre kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ağır yaralandı. Hayatlarını kaybedenler arasında üç çocuğun da olduğu belirtildi.

Sabah saatlerinde meydana gelen kazada İranlı kaçak 16 göçmeni taşıyan minibüsün şoförü aracın kontrolünü kaybetti ve araç şarampole yuvarlandı. Kavala şehrinin Nea Karvali bölgesindeki kaza sonrası bölgeye 20 kişilik kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralıların Kavala Devlet Hastanesine götürüldüğü ve kazanın sebebinin araştırıldığı belirtildi.

(Manol Kostidis/İHA)