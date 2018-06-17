Kabil’de ikinci DEAŞ saldırısı: 19 ölü

Taliban militanları ve Afganistan hükümeti arasında imzalanan geçici ateşkesin son gününde düzenlenen intihar saldırısında 19 kişi hayatını kaybetti, 49 kişi yaralandı.

Afgan hükümeti ve Taliban militanları arasında Ramazan Bayramı dolayısıyla 3 günlük ateşkes imzalanmıştı. DEAŞ’ın ateşkesin son gününde bir araya gelen Taliban militanları ve Afgan halkına yönelik düzenlediği intihar saldırısı sonucu 19 kişi hayatını kaybetti, 49 kişi ise yaralandı. Yaklaşık bin kişinin katıldığı törende yaşanan intihar saldırısı hakkında ise Kabil Vali Sözcüsü Attaullah Khogyani’den açıklama geldi. Vali saldırı ile alakalı olarak, “Saldırı 4 ayrı ilçeden ateşkesi kutlamak için bir araya gelen sivil vatandaşlara yönelikti” ifadelerini kullandı.

DEAŞ tarafından dün gerçekleşen ve yine kutlamalara yönelik düzenlenen saldırıda ise 26 kişi hayatını kaybetmişti.

(İHA)