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Julian Assange Ekvador vatandaşı oldu

İsveç Devlet televizyonu SVT’nin haberine göre wikileaks’in kurucusu Julian Assange Ekvador vatandaşı oldu.

11 Ocak 2018 Perşembe 08:36
Julian Assange Ekvador vatandaşı oldu

2012 yılından beri Londra’daki Ekvador Büyükelçiliğinde yaşayan dışarı çıkamayan Julian Assange Ekvador vatandaşlığına müracaat etmişti. Ayrıca Ekvador’da yayınlanan El Universo gazetesi’de Assange’ın Ekvdtor vatandaşı olduğunu yazdı.

2010 yılında Julian Assange Stockholm’e geldiği zaman iki kadın Assange’ın kendilerine tecavüz etti diye polise suç duyurusu yapmışlardı. Julian Assange 2012 yılından beri yaşadığı Ekvador Büyükelçiliğini terk etseydi İngiltere onu İsveç’e oradan da ABD’ye gönderilmek korkusuyla Ekvador Büyükelçiliğini terk etmedi. Şimdi Ekvador vatandaşı olduğu için sadece İngiltere’de yargılanacak. Julian Assange ABD’ye ait gizli dosyaları basına sızdırmakla suçlanıyordu

Son Güncelleme: 11.01.2018 12:04
Anahtar Kelimeler:
Julian AssangeEkvador VatandaşıWikileaks
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