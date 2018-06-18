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Japonya’da 6.1 büyüklüğünde deprem: 3 ölü

Japonya’nın en büyük 2’inci şehri Osaka’da 6.1 büyüklüğünde meydana gelen depremde 3 kişi hayatını kaybetti.

18 Haziran 2018 Pazartesi 09:32
Japonya’da 6.1 büyüklüğünde deprem: 3 ölü

Japonya’nın en büyük 2’inci şehri Osaka’da 6.1 büyüklüğünde meydana gelen depremde 3 kişi hayatını kaybetti.

Japonya Meteoroloji Kurumu, Osaka şehrinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Meydana gelen depremde 3 kişi hayatını kaybederken 200 yaralı olduğunu açıkladı. Çok sayıda binada yangın çıkarken fabrikalar kapatıldı, elektrik ve su hatlarında arıza meydana geldi.

Depremin Osaka’nın kuzeyinde, yerin 13 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirten Meteoroloji kurumu, tsunami beklemediklerini açıkladı. Depremin ardından uçak ve tren seferleri askıya alındı. Osaka yakınlarındaki Mihama, Ohi ve Takahama nükleer santrallerinde herhangi bir hasar olmadığı kaydedildi.

(İHA)
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