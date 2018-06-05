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İsveç’te 2,5 kilometrelik alanda orman yangını

İsveç’in Vastermanland bölgesinde başlayan ve 2,5 kilometrelik bir alana yayılan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

05 Haziran 2018 Salı 20:20
İsveç’te 2,5 kilometrelik alanda orman yangını

İsveç’in Vastermanland bölgesinde başlayan ve 2,5 kilometrelik bir alana yayılan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

İsveç’in Vastermanland bölgesinde başlayan ve 2,5 kilometrelik alana yayılan büyük yangının Stockholm Kurtarma Merkezi tarafından kontrol altına alınmaya çalışıldığı bildirildi. Merkez çalışanlarından yangın mühendisi Robin Haglund meydana gelen yangınla ilgili, "Su bombalarıyla söndürmeye devam edeceğiz. Bu dev yangının 3 bölgeden çıktığını tespit ettik" dedi. Yangın sebebi ile iki köy ve bir kasaba boşaltılırken 10 Hazirana kadar bölgeye girişler yasaklandı.

(Metin Altınışık /İHA)
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