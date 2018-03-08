Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
kapalı
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
116567
ALTIN
162.478
DOLAR
3.8228
STERLİN
5.2805
EURO
4.7122
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

İşte Avrupa’nın uyuşturucu haritası

Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA), 2017 yılı raporunu yayınladı.

08 Mart 2018 Perşembe 23:46
İşte Avrupa’nın uyuşturucu haritası

Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA), 2017 yılı raporunu yayınladı.

Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi, Avrupa’nın uyuşturucu haritasını yayınladı. Avrupa’nın 56 şehrinde kanalizasyon suyu örneklerinin laboratuvar sonuçlarına göre kokain kullanımında Barselona ilk sırada yer alıyor. Bunu sırasıyla İsviçre’nin Zürih şehri ve Belçika’nın Anvers şehri takip ediyor. Raporda Kokain kullanımında Belçika, Hollanda, İspanya ve İngiltere Avrupa’da başı çeken ülkeler arasında olduğu yer alıyor. Diğer yaygın bir uyuşturucu türü olan MDMA (Ecstasy) kullanımında, Amsterdam, Eindoven ve Anvers ilk 3 şehir olarak tespit edildi.

Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA),her yıl Avrupa’nın farklı şehirlerinden 1 hafta boyunca her gün kanalizasyon suyu örnekleri alarak uyuşturucu haritaları çıkartıyor.

Raporunda dikkat çeken başka bir nokta ise, halüsinasyon etkisi yapan metamfetamin uyuşturucusunun daha çok Doğu Avrupa şehirlerinde kullanıldığı, Batı Avrupa’da bu uyuşturucunun kısıtlı kullanıldığı sonucunun çıkmış olması oldu.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trump beklenen çelik ve alüminyum kararını açıkladı
Trump beklenen çelik ve alüminyum kararını açıkladı
Trump gümrük vergisi kararını açıkladı
Trump gümrük vergisi kararını açıkladı
Çavuşoğlu, Kraliyet Binicilik Okulu’nu ziyaret etti
Çavuşoğlu, Kraliyet Binicilik Okulu’nu ziyaret etti
BM’nin yardım paketlerinden kurtlanmış yiyecek çıktığı iddiası
BM’nin yardım paketlerinden kurtlanmış yiyecek çıktığı iddiası
Cinderes’te Mehmetçik ve ÖSO’ya sevgi seli
Cinderes’te Mehmetçik ve ÖSO’ya sevgi seli
ABD kara teslim
ABD kara teslim
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim