İsrail’in saldırısında ölü sayısı 3’e yükseldi

İsrail’in Gazze Şeridi’ne topçu atışlarıyla yaptığı saldırıda ölenlerin sayısı 3’e yükseldi.
Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail askerlerinin topçu saldırısında 3 Filistinlinin öldüğünü açıkladı. Kudra, Semir el-Ammur (25), Abdulhalim Abdulkerim el-Naka (28) ve Nesim Mervan Ammur’un (25) kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiğini ifade etti.
Gazze Şeridi’nde düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde İsrail askerlerinin ateş açması sonucu en az 115 Filistinli hayatını kaybetmişti.(İHA)