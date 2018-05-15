İsrail’den küstah açıklama !

İsrail güvenlik güçlerinden yapılan açıklamada, dün Gazze-İsrail sınırında protestolar sırasında öldürülen 61 Filistinliden 24’ünün militan olduğu iddia edildi.

İsrail Güvenlik Güçleri, Gazze-İsrail sınırında dün Filistinlilerin gerçekleştirdikleri protestolarda ölen 61 kişinin 24’ünün militan olduğunu, çoğunun Hamas ve Filistin İslami Cihat Örgütünün üyesi olduğunu öne sürdü.

İsrail Ordusu, yaklaşık 400 Filistinlinin İsrail-Gazze sınırında 6 yerde protesto eylemlerine devam ettiğini ve Batı Şeria’daki 18 bölgede tahminen bin 300 Filistinlinin katıldığı çatışmaların yaşandığını savundu.

(İHA)