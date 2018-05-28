İsrail’den geri adım

Türkiye’nin ABD büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınmasına verdiği sert tepkiye karşı İsrail parlamentosunda sözde Ermeni soykırımını oylayacağını açıklayan İsrail, bu kararından geri adım attı.

İsrail basını, Türkiye’nin Gazze sınırında yaşanan katliamlara ve ABD’nin İsrail’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasına verdiği sert tepkiye karşılık olarak İsrail Parlamentosunun Knesset’te yarın oylanması beklenen sözde Ermeni soykırımı tasarısının geri çekildiğini duyurdu. Medyaya yansıyan haberlerde, Knesset sözcüsü Yuli Edelstein’in sözde soykırımın kabul edilmesi için hazırlanan tasarının meclis tarafından onaylanacağından emin olmadığı için tasarıyı meclisin gündeminden çıkardığı belirtildi.

(İHA)