İsrail’den bir saldırı daha

İsrail’in Gazze Şeridi’nin kuzeyinde bulunan Filistinli direniş gruplarına ait iki gözlem noktasına saldırması sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde Filistinli direniş gruplarına ait iki gözlem noktasına top atışlarıyla saldırı düzenledi. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, yaşanan saldırıda 25 yaşındaki Muhamad Maseud Alradie’nin hayatını kaybettiğini belirtti.(Hamad Alnajjar /İHA)