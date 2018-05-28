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İsrail’den bir saldırı daha

İsrail’in Gazze Şeridi’nin kuzeyinde bulunan Filistinli direniş gruplarına ait iki gözlem noktasına saldırması sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 20:05
İsrail’den bir saldırı daha

İsrail’in Gazze Şeridi’nin kuzeyinde bulunan Filistinli direniş gruplarına ait iki gözlem noktasına saldırması sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde Filistinli direniş gruplarına ait iki gözlem noktasına top atışlarıyla saldırı düzenledi. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, yaşanan saldırıda 25 yaşındaki Muhamad Maseud Alradie’nin hayatını kaybettiğini belirtti.

(Hamad Alnajjar /İHA)
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