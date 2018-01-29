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İsrail iki binayı izinsiz diye yıktı

İsrail güvenlik güçleri, Batı Şeria’da Beytullahim’e bağlı bir Hristiyan kasabası olan Beyt Cela’da iki binayı izinsiz inşa edildiği gerekçesiyle yıktı.

29 Ocak 2018 Pazartesi 16:08
İsrail iki binayı izinsiz diye yıktı

Beyt Cela’nın Bir Una Mahallesi’nde Velit Zerina ve İsa Avad’a ait üçer katlı binalar, İsrail güvenlik güçleri tarafından temin edilen iş makineleriyle yıkıldı. İsrail’in Bir Una’daki binaları yıkarak Kudüs’e eklemek istediği iddia edildi. Bir Una’daki binaların en az dörtte birinin izinsiz yapıldığı iddiasıyla yıkılacağı kaydedildi.

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