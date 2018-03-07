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İsrail güçleri Filistin üniversitesinde öğrencilere saldırdı

İsrail güçleri, Batı Şeria’daki Filistin üniversitesine düzenlediği baskında öğrencilere saldırdı ve Öğrenci Konseyi Başkanını gözaltına aldı.

07 Mart 2018 Çarşamba 23:54

İsrail güçleri, Batı Şeria’daki Filistin üniversitesine düzenlediği baskında öğrencilere saldırdı ve Öğrenci Konseyi Başkanını gözaltına aldı.

İşgalci İsrail güçleri bu kez de Filistinlilerin üniversitesine saldırdı. Sivil giyinen İsrail polisleri Ramallah kenti yakınlarındaki Birzeit Üniversitesine girerek öğrencilere saldırdı. İsrail polisi, Öğrenci Konseyinin Başkanı Ömer Kisvani’yi gözaltına aldı.

Üniversiteden yapılan resmi açıklamada, eğitim saatinde sırt çantalarında silah bulunan kişilerin Öğrenci Konseyi binası önünde öğrencilere saldırdığı belirtildi. Açıklamada, kampüse zorla silahlı kişilerin İsrail ordusundan oldukları ifade edildi.

(Muhammed Rabah /İHA)
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