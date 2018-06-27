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İsrail Gazze Şeridi’ne saldırdı

İsrail’e ait uçakların gece yarısı Gazze Şeridi’ne hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 10:20
İsrail Gazze Şeridi’ne saldırdı

İsrail’e ait uçakların gece yarısı Gazze Şeridi’ne hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Yerel kaynaklara göre, İsrail ordusuna ait insansız hava araçları Gazze Şeridi’ndeki Nuseirat mülteci kampında sivil bir araca saldırdı. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, saldırı sonucunda ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı.

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nden İsrailli yerleşimcilerin bulunduğu mevkilere 9 roket atıldığını iddia etti. Gazze’den İsrail’e roket atıldıktan hemen sonra siren sesleri duyuldu.

(Hamad Alnajjar/İHA)
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