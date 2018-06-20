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İsrail buldozerleri yıkmaya devam ediyor

İsrail askerleri, yıkımın engellenmesi yönündeki mahkeme kararına rağmen Kudüs yakınlarında Filistinli bir ailenin evini yıktı.

20 Haziran 2018 Çarşamba 13:50
İsrail buldozerleri yıkmaya devam ediyor

İsrail askerleri, yıkımın engellenmesi yönündeki mahkeme kararına rağmen Kudüs yakınlarında Filistinli bir ailenin evini yıktı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail askerleri bir İsrail mahkemesinin evin yıkımının engellenmesi yönündeki kararına uymayarak bu sabah Batı Şeria’da Kudüs ve Ramallah arasında bulunan Kalandia köyünde bir Filistinlinin evini buldozerle yıktı. Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin iki buldozerle birlikte köye baskın yaptığını, 6 kişinin yaşadığı iki odalı evi yıkarak bölgedeki ağaçları söktüğünü bildirdi.

İsrail, köyde en az 20 bina ve yapının izinsiz olarak inşa edildiğini iddia ettiği evleri, Kudüs’ü, etrafındaki Filistin köy ve kasabalardan ayırmak için inşa ettiği duvara çok yakın oldukları için yıkmayı amaçlıyor.

(İHA)
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