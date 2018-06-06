İspanya Başbakanı, Kral 6. Felipe’ye yeni hükümeti sundu

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Kral 6. Felipe’ye yeni hükümeti sundu.

İspanya’nın yeni Başbakanı Pedro Sanchez, Madrid’deki Zarzuela Sarayı’nda Kral 6. Felipe’ye yeni hükümeti sundu. Buna göre yeni Dışişleri Bakanı Josep Borell, Kalkınma Bakanı Jose Luis Albalos, Bilim, İnovasyon ve Üniversiteler Bakanı Pedro Duque, Tarım Bakanı Luis Planas, Pedro Sanchez hükümetinde tek başbakan yardımcısı ve aynı anda Eşitlik Bakanı Carmen Calvo, Savunma Bakanı Margarita Robles, İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska, Kültür ve Spor Bakanı Maxim Huerta, Çevre Bakanı Teresa Ribera, Sanayi Bakanı Reyes Moroto, Maliye Bakanı Maria Jesus Montero, Kamu Yönetimi Bakanı Meritxell Batet, Ekonomi Bakanı Nadia Calvino, Eğitim Bakanı İsabel Celaa, Adalet Bakanı Dolores Delgado, Çalışma Bakanı Magdalena Valerio, Sağlık Bakanı Carmen Monton oldu.

İSPANYA’NIN İLK ASTRONOTU DUQUE, BİLİM BAKANI OLDU

Yeni göreve gelen sosyalist hükümetin bilim bakanı İspanya’nın ilk astronotu 55 yaşındaki Pedro Duque oldu. Duque, 1998 yılında uzaya giden ilk İspanyol olmuştu.

(Teymur Aliyev /İHA)