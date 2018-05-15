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İşgalci İsrail, 8 aylık Leyla bebeği de katletti

İsrail askerleri tarafından protestolarda öldürülen 8 aylık Leyla bebeğin acısı yürekleri dağladı. Ailesi Leyla bebeğin cansız bedenini öpüp koklamaya doyamadı. Cenaze töreninde kadın, çocuk ve masum ayırt etmeden gerçek mermi kullanan işgalci İsrail’e öfke ve kin vardı.

15 Mayıs 2018 Salı 22:12
İşgalci İsrail, 8 aylık Leyla bebeği de katletti

İsrail askerleri tarafından protestolarda öldürülen 8 aylık Leyla bebeğin acısı yürekleri dağladı. Ailesi Leyla bebeğin cansız bedenini öpüp koklamaya doyamadı. Cenaze töreninde kadın, çocuk ve masum ayırt etmeden gerçek mermi kullanan işgalci İsrail’e öfke ve kin vardı.

Topraklarından sürülen Filistinliler evlerine geri dönüş hakkı verilmesi için İsrail sınırında yürüyüş gerçekleştirdi. İsrail ordusunun gerçek mermilerle ateş açması sonucunda 62 Filistinli şehit oldu ve çok sayıda kişi yaralandı. Kadın, çocuk ve masum demeden işgal ettiği topraklarda zulmüne devam eden İsrail’in saldırılarında şehit olanlar cenaze törenleri öncesinde evlerine götürüldü. Bunlar arasında yer alan 8 aylık bebek Leyla el Gandur da evine götürüldü. Gandur’un evinde acı, hüzün ve öfke vardı. 8 aylık bebeğin cansız bedenini ailesi öpüp koklamaya doyamadı. Feryatların yükseldiği cenaze töreninde İsrail’e karşı öfke vardı. Leyla bebek, gözyaşları arasında Doğu Gazze’deki mezarına defnedildi.

Cenazelere bütün vilayetlerden binlerce vatandaş katıldı. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan Filistinliler, İsrail’in saldırısına karşı direniş çağrısı yaptı.

(İHA)
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