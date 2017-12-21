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İşgal altındaki Batı Şeria’da sert müdahale: 81 yaralı

İşgal altındaki Batı Şeria’da, ABD’nin Kudüs’ü "İsrail’in başkenti" olarak tanıma kararına yönelik düzenlenen protestoda 81 kişi yaralandı.

21 Aralık 2017 Perşembe 08:39
İşgal altındaki Batı Şeria’da sert müdahale: 81 yaralı

ABD’nin Kudüs kararının ardından başlayan protesto gösterilerine İsrail’in sert müdahalesi devam ediyor. Batı Şeria’nın farklı bölgelerinde düzenlenen protestolarda İsrail polisi gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Filistin Kızılayı, İsrail polisinin saldırısında 81 Filistinlinin yaralandığını ve tedavi altına alındığını açıkladı. Açıklamada, 3 kişinin gerçek mermilerle, 23 kişinin plastik mermilerle, 43 kişinin göz yaşartıcı gaz ve 12 kişinin ise darbe alarak yaralandığı belirtildi.

Son Güncelleme: 21.12.2017 09:22
Anahtar Kelimeler:
Batı şeria OlaylarBatı şeriaIsrailFilistinABDKudüs
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