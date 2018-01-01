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İranlılar hükümet karşıtı protestoları kınadı

İran’ın Zencan ve Tahran kentlerinde halk, hükümet karşıtı protesto gösterilerini kınadı.

01 Ocak 2018 Pazartesi 19:43
İranlılar hükümet karşıtı protestoları kınadı

28 Aralık’ta Meşhet’te başlayan protestoların ilerleyen günlerde devam etmesi ve protestocuların bir kısmı tarafından kamu mallarına zarar verilmesine İranlılar tepki gösterdi. Başta bazı telegram kanalları olmak üzere ülke dışından yönetilen sosyal ağ hesaplarından protestocuların İran polisine ve kamu mallarına zarar vermeleri yönünde teşvik edilmesi, İranlı yetkililer dışında İran halkı tarafından da tepki gördü. Bu doğrultuda başta Tahran ve Zencan kentlerinde olmak üzere İranlılar, ülkenin farklı noktalarında "Allahu Ekber" sloganları atarak izinsiz gösterileri protesto etti.

Son Güncelleme: 01.01.2018 21:29
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