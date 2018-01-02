İran’daki protesto gösterilerinde ölü sayısı 20’ye yükseldi

İran’da 5 gündür devam eden hükümet karşıtı protestolar sırasında güvenlik güçleri ve göstericiler arasında yaşanan çatışmalarda yaşamını yitirenlerin sayısı 20’ye yükseldi. Ölen 20 kişiden 17’sinin gösterici olduğu, 3 kişinin ise güvenlik ekiplerinden olduğu belirtildi.

Tahran Vali yardımcısı Ali Aşgar Naserbakht, protestolarda Cumartesi günü 200 kişinin, Pazar günü 150 kişinin, Pazartesi günü ise 100 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün parlamentoda yaptığı konuşmada günlerdir ülkede protesto gösterilerine neden olan işsizlik, enflasyon sorunlarının çözümüne yönelik çabaları yoğunlaştırma sözü verdi.

Öte yandan, İran’ın Zencan ve Tahran kentlerinde halk, hükümet karşıtı protesto gösterilerini kamu mallarına ve polislere zarar verildiği gerekçesiyle kınadı.