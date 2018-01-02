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İran’daki olaylarla ilgili Dışişleri’nden açıklama geldi

Dışişleri Bakanlığı, İran’da yaşanan gösterilerle ilgili, "Bir an önce ülkede sükunetin sağlanmasını ve sağduyunun hakim kılınarak olayların tırmanmasının önüne geçilmesini temenni ediyoruz” açıklaması yaptı.

02 Ocak 2018 Salı 11:26
İran’daki olaylarla ilgili Dışişleri’nden açıklama geldi

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İran’da 28 Aralık tarihinde başlayan gösterilerin yayılarak sürdüğü ve çıkan olaylarda ölenlerin olduğu, ayrıca kamu binalarının zarar gördüğü yönündeki haberlerden endişe duyulmaktadır. Türkiye, dost ve kardeş İran’ın toplumsal huzur ve istikrarının korunmasına büyük önem atfetmektedir. Bu bağlamda, Cumhurbaşkanı Ruhani’nin halkın barışçıl gösteri yapmaya hakkı olduğu, ancak kanunların çiğnenmemesi ve kamu malına zarar verilmemesi gerektiği yolundaki açıklaması dikkate alınarak şiddetten kaçınılması ve provokasyonlara kapılınmaması lazım geldiğine inanıyoruz. Biran önce ülkede sükunetin sağlanmasını ve sağduyunun hakim kılınarak olayların tırmanmasının önüne geçilmesini, gelişmeleri kışkırtıcı söylem ve dış müdahalelerden kaçınılmasını temenni ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Son Güncelleme: 02.01.2018 11:43
Anahtar Kelimeler:
Iran OlaylarıIran Son DakikaDışişleri Bakanlığı
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