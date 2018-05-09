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İran’da "Trump" protestosu

İran’da öğrenciler ABD Başkanı Donald Trump’ın nükleer anlaşmadan çekilme kararını protesto etti.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 20:43

İran’da öğrenciler ABD Başkanı Donald Trump’ın nükleer anlaşmadan çekilme kararını protesto etti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın nükleer anlaşmadan çekilme kararının ardından bugün İran’ın Başkenti Tahran’da öğrenciler, ABD’nin eski Büyükelçiliği önünde toplanarak ABD karşıtı gösteri düzenledi. Üniversite öğrencileri ABD karşıtı sloganlar eşliğinde ABD bayraklarını yakarak Trump’a olan öfkelerini gösterdi. İslam devrimi sonrası kapatılan ABD büyükelçiliği önünde düzenlenen protestoda, öğrenciler İranlı yetkililerden nükleer anlaşmadan çekilmelerini istedi. ABD Başkanı Donald Trump, dün İran ile 5+1 ülkeleri arasında düzenlenen anlaşamadan çıkacağını açıklamıştı. İran ise anlaşmaya sadık kalacağını ifade ediyor.

(Celalettin Erduş /İHA)
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