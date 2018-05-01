İran Netenyahu’yu yalancılıkla suçladı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bahram Ghasemi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu nükleer belgeler üzerinden yalancılık yapmakla suçladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bahram Ghasemi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu Tahran’ın nükleer emelleri hakkında yalan söylemekle suçlayarak, iddialarının “işe yaramaz ve utanç verici” olduğunu ifade etti. Zarif, Netenyahu’nun iddialarının ABD’nin nükleer anlaşma ile ilgili kararını etkilemek amacıyla yapıldığını belirtti.

Netenyahu, dün İran’ı, Amad adıyla anılan gizli bir nükleer silah programı yürütmekle suçlayarak, projenin 2003 yılında kapatılmasından sonra da devam ettiğini söylemişti.

(İHA)