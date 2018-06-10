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Irak Meclisi Başkanı seçimlerin yeniden yapılmasını istedi

Irak’ta, 12 Mayıs’ta gerçekleştirilen seçimlerin oy pusulalarını bulunduğu Bağımsız Seçim Yüksek Komiserliği’ne ait depoda çıkan yangının ardından Meclis Başkanı Selim el-Cuburi seçimlerin yeniden yapılmasını istedi.

10 Haziran 2018 Pazar 22:21
Irak Meclisi Başkanı seçimlerin yeniden yapılmasını istedi

Irak’ta, 12 Mayıs’ta gerçekleştirilen seçimlerin oy pusulalarını bulunduğu Bağımsız Seçim Yüksek Komiserliği’ne ait depoda çıkan yangının ardından Meclis Başkanı Selim el-Cuburi seçimlerin yeniden yapılmasını istedi.

Tartışmalı geçen seçim sonuçlarının iptal edilmesi ve oy pusulalarının elle sayılması kararının ardından başkent Bağdat’ta Risafa bölgesinde bulunan seçim komiserliğine ait depoda çıkan yangın yeni bir tartışmaya neden oldu.

Seçimlerin şaibeli geçtiğini ileri süren Meclis Başkanı Selim el-Cuburi yayınladığı yazılı açıklamada, yangının kaza değil sabotaj olduğunu iddia ederek, seçimlerin yeniden yapılamasını istedi. El-Cuburi ayrıca güvenlik güçlerinden olayla ilgili acil ve ciddi soruşturma başlatılmasını istedi. Öte yandan İçişleri Bakanlığı’na bağlı Bağdat Operasyonlar Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Sad Man, yangında bazı sandıkların yandığını ancak büyük bir bölümünün yangın bölgesinden uzaklaştırıldığını söyledi. Man, yangının komiserliğe ait bazı belge ve malzemelerin bulunduğu bölümde olduğunu ve oy pusulalarının bulunduğu 3 depoya yayılmadığını söyledi. Bağdat İl Meclisi, Güvenlik Komisyonu Başkan Yardımcısı Muhammed el-Rabii ise sıkı güvenlik tedbirler altında korunan sandıkların tamamının yandığını iddia etti.

12 Mayıs’ta yapılan seçimlerde kullanılan oyların ilk defa elle değil elektronik ortamda sayılması Irak genelinde krize neden olmuş, daha sonra seçimlerin iptal edilmesi ve oyların elle sayılması kararlaştırılmıştı.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)
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