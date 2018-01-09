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Irak Başbakanı: "Türkiye ile tüm alanlarda ilişkilerimizin sürmesini istiyoruz"

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, "Türkiye ile tüm alanlarda ilişkilerimizin sürmesini istiyoruz" dedi.

09 Ocak 2018 Salı 21:57
Irak Başbakanı: "Türkiye ile tüm alanlarda ilişkilerimizin sürmesini istiyoruz"

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi Bağdat’ta düzenlenen basın toplantısında konuştu. Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yapan Başbakan el-İbadi, "Türkiye ile karşılıklı ticaret, sınır kontrolleri ve özellikle Kerkük ve Musul’dan petrol sevkiyatıyla diğer tüm alanlarda ilişkilerimizin sürmesini istiyoruz. Ceyhan Limanı’na petrol taşıyan boru hattının imarı da yakında tamamlanacak" dedi.

Başbakan İbadi, Erbil-Bağdat krizine ilişkin ise "Peşmerge güçlerinin 2003 öncesi sınırlarına geri dönmesi, memur maaşlarının ödenmesi, gümrük, havalimanları ve sınır kapılarının kontrolünün merkezi yönetime teslimi konusunda ısrarımız sürüyor. Ancak kendileri (IKBY) bu şartları yerine getirmeye halen hazır değiller. Maaşların siyasi partiler değil, vatandaşların eline geçmesini istiyoruz. IKBY, 2017 yılı içerisinde 7,5 milyar dolarlık petrol ihracatı yaptı. Petrol ve gümrükle sınır kapılarından elde ettikleri gelirleri nereye götürdüklerini açıklasınlar" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 10.01.2018 09:33
Anahtar Kelimeler:
ırak Türkiye IIşkileriHaydar El IbadiTürkiyeIrak
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