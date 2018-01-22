Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
116289
ALTIN
162.802
DOLAR
3.8022
STERLİN
5.2840
EURO
4.6536
Grip için antibiyotik kullanmayın
Son Dakika
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar

İnsanlığın bittiği an kameralara böyle yansıdı

Çin’de otobüsün çarptığı kadın aldırmayan otomobilin sürücüsü, kadının başına çarpa çarpa yoluna devam etti.

22 Ocak 2018 Pazartesi 09:28

Çin’de yolun karşısına geçmek için acele eden kadın, dikkatsizliğinin bedelini az daha canıyla ödüyordu. Hızla gelen otobüs kadına çarparken, yaralanan kadın yere düştü ve kendinden geçti. Bu andan sonra yaşananlarsa insanlık dışıydı. Otomobil, yerde yatan kadını gördüğü halde yoluna devam etti. Hem de lastikleriyle kadının başına çarpa çarpa. Yaralı kadın olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Otobüs şoförü ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alınırken, otomobil sürücüsü ise aranıyor.

Son Güncelleme: 22.01.2018 09:36
Anahtar Kelimeler:
ÇinKaza Video
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere’nin Afrin operasyonu açıklaması
İngiltere’nin Afrin operasyonu açıklaması
Katalonya'da yine Puigdemont önerildi
Katalonya'da yine Puigdemont önerildi
Filipinler’de Mayon yanardağı patladı
Filipinler’de Mayon yanardağı patladı
Dünya Ekonomik Forumu yarın başlıyor
Dünya Ekonomik Forumu yarın başlıyor
ABD'den Afrin açıklaması: "Kapsam ve süresi sınırlı olmalı"
ABD'den Afrin açıklaması: "Kapsam ve süresi sınırlı olmalı"
BMGK, Afrin için toplanıyor
BMGK, Afrin için toplanıyor
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim