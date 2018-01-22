İnsanlığın bittiği an kameralara böyle yansıdı

Çin’de yolun karşısına geçmek için acele eden kadın, dikkatsizliğinin bedelini az daha canıyla ödüyordu. Hızla gelen otobüs kadına çarparken, yaralanan kadın yere düştü ve kendinden geçti. Bu andan sonra yaşananlarsa insanlık dışıydı. Otomobil, yerde yatan kadını gördüğü halde yoluna devam etti. Hem de lastikleriyle kadının başına çarpa çarpa. Yaralı kadın olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Otobüs şoförü ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alınırken, otomobil sürücüsü ise aranıyor.