İngiltere’nin Afrin operasyonu açıklaması

İngiltere’den, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de yürüttüğü “Zeytin Dalı Harekatı” ile ilgili açıklamalar geldi. İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamada, “Türkiye’nin sınır güvenliği konusundaki meşru menfaatlerini tanıyoruz” ifadeleri kullanıldı. İngiltere’nin Türkiye ile yakın çalışmaya kararlı olduğu belirtilen açıklamada, müttefiklerin bölgede istikrarı korumaktan yana olduğu ve Türkiye’nin çıkarlarını koruduğu ifade edildi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Afrin’deki operasyona ilişkin Twitter’dan açıklama yaptı. Johnson, "Afrin’deki gelişmeleri yakından izliyoruz.Türkiye sınırlarını güvende tutmayı istemek konusunda haklı şiddeti azaltmak ve en önemli hedefe odaklanmak amacını paylaşıyoruz " dedi.