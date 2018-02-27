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İngiltere’den Esed rejimine tehdit

İngiltere, Esed rejiminin Suriye’nin Doğu Guta bölgesinde kimyasal silah kullandığının kanıtlanması halinde Şam’a hava saldırısı düzenleyeceğini açıkladı.

27 Şubat 2018 Salı 12:39
İngiltere’den Esed rejimine tehdit

İngiltere, Esed rejiminin Suriye’nin Doğu Guta bölgesinde kimyasal silah kullandığının kanıtlanması halinde Şam’a hava saldırısı düzenleyeceğini açıkladı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Suriye’de kimyasal silahların kullanıldığına ilişkin kanıtların ortaya çıkması halinde İngiltere’nin rejime karşı düzenlenen hava saldırılarına destek verebileceğini belirtti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da daha önce rejime yönelik benzer bir tehditte bulunmuştu. Macron, Esad rejiminin Suriye’de sivillere yönelik kitlesel imha silahı kullanması durumunda saldırı düzenleyeceğini belirtmişti.

Suriye’deki sivil savunma örgütü Beyaz Baretliler, rejimin Doğu Guta’daki Şifoniye beldesini klor gazı içerikli kimyasal silahla vurduğunu açıklamış ve bir çocuğun kimyasal saldırı nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün (OPWC) Suriye’de kimyasal silah kullanıldığını doğrulamasına rağmen, Beşar Esed rejimi kimyasal silah kullandığını defalarca reddetti.

(İHA)
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