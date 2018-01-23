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İngiltere Genelkurmay Başkanı: "Rusya, İngiltere için en büyük tehdit"

İngiltere Genelkurmay Başkanı Sir Nick Carter, Soğuk Savaştan bu yana Rusya’nın İngiltere’ye yönelik en büyük tehdit olduğunu söyledi.

23 Ocak 2018 Salı 13:10
İngiltere Genelkurmay Başkanı: "Rusya, İngiltere için en büyük tehdit"

Londra’da Royal United Services Enstitüsü’de konuşma yapan İngiltere Genelkurmay Başkanı Sir Nick Carter, Rusya’yı soğuk savaştan bu yana İngiltere’ye yönelik "en büyük tehdit" olarak nitelendirdi ve Rusya ile çatışmaların İngiltere’nin beklediğinden çok daha erken başlayabileceği konusunda uyarıda bulundu. Carter, Rusya’nın son yıllarda İngiltere’nin ayak uydurmakta zorluk çektiği askeri imkanlara sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Yaklaşık 40 dakikalık konuşma süresinin neredeyse tamamında Rusya’nın oluşturduğu tehdide değinen Carter, Rusya’nın savaş uçaklarının, denizaltılarının ve diğer donanımlarının gücünü ortaya koyan 3 dakikalık bir video izletti. Carter, Rusya’yı, soğuk savaştan beri İngiltere’nin karşılaştığı "en karmaşık ve yetenekli" güvenlik tehdidi olarak tanımladı. Rusya’nın uzun menzilli füzeler dahil olmak üzere yükselen askeri imkan ve kabiliyetlerini anlatan Carter, "Bunlar karşılaştığımız bir dizi kriz değil. Bu stratejik bir karşılık gerektiren, stratejik bir meydan okumadır" dedi.

Son Güncelleme: 23.01.2018 13:50
Anahtar Kelimeler:
Ingiltere Genelkurmay BaşkanıSir Nick Carter
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