Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 22°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
102340
ALTIN
197.828
DOLAR
4.7028
STERLİN
6.2985
EURO
5.5112
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson telefonda işletildi

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson’ın kendisini Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan olarak tanıtan bir kişi tarafından 18 dakika işletilerek konuştuğu ortaya çıktı. Johnson’ın durumu fark etmesi üzerine telefonu kapattığı kaydedildi.

24 Mayıs 2018 Perşembe 22:26
İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson telefonda işletildi

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson’ın kendisini Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan olarak tanıtan bir kişi tarafından 18 dakika işletilerek konuştuğu ortaya çıktı. Johnson’ın durumu fark etmesi üzerine telefonu kapattığı kaydedildi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Boris Johnson’un telefonda kendisini Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan olarak tanıtan bir kişi ile 18 dakika boyunca telefonda görüştüğünü açıkladı. Bakanlık açıklamasında Johnson’un işletildiğini fark etmesinin ardından görüşmeyi sonlandırdığı, İngiliz Bakanın görüşme sırasında Rusya ve Salisbury’deki zehirlenme olayını konuştuğu ifade edildi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson’un konuşmaya Paşinyan’ı başarısından dolayı tebrik ederek başladığı, “İngiltere’ye kesinlikle güvenebilirsiniz. Ulaşmaya çalıştığınız şeye ve vizyonunuza hayranım” ifadelerini kullandığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü konuya ilişkin basına yaptığı açıklamada, “Salisbury ve Suriye’de kimyasal silahların kullanımı ve Ermenistan’daki son olaylar ciddi konular. Bu çocukça eylemler, arayanın ve arkasındakilerin ciddiyetsizliği gösteriyor" ifadelerini kullandı.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akşam yemeğini baykuşa kaptırdı
Akşam yemeğini baykuşa kaptırdı
Talihsiz adam alev alev yandı
Talihsiz adam alev alev yandı
El Bab’da patlama: 4 yaralı
El Bab’da patlama: 4 yaralı
Merkel, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüştü
Merkel, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüştü
BM’den Kuzey Kore ve ABD’ye çağrı
BM’den Kuzey Kore ve ABD’ye çağrı
Zuckerberg soruları cevapladı
Zuckerberg soruları cevapladı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim