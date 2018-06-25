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İngiltere Başbakanı May, Cumhurbaşkanı Erdoğan‘ı tebrik etti

İngiltere Başbakanı Theresa May, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak seçimlerde kazandığı zafer için tebrik etti.

25 Haziran 2018 Pazartesi 21:18
İngiltere Başbakanı May, Cumhurbaşkanı Erdoğan‘ı tebrik etti

İngiltere Başbakanı Theresa May, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak seçimlerde kazandığı zafer için tebrik etti.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci Dönem Milletvekili seçimlerinde kazandığı zafer için tebrik etti.

ÇİPRAS DA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’I TEBRİK ETTİ

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak seçimlerde kazandığı zafer için tebrik etti.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci Dönem Milletvekili seçimlerinde kazandığı zaferden dolayı tebrik etti.

(İHA)
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